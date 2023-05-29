Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна

Место рождения

Шудумки малой, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

05.02.1887

Дата смерти

05.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1887

Отец: Брагин Поликарп Онисифорович

Мать: Брагина Марфа Григорьевна

Шудумки малой, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1914

Дочь: Лоскутова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Никитьевич

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Лоскутов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Никитьевич

Рождение ребёнка
17.07.1923

Дочь: Вылегжанина (Лоскутова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Никитьевич

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Лоскутов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Никитьевич

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Смирнова (Лоскутова) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Никитьевич

Смерть
05.04.1966
Арбаж, Арбажский муниципальный район, Кировская область

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