Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна
Место рождения
Дата рождения05.02.1887
Дата смерти05.04.1966
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1887
Рождение ребёнка
13.08.1914
Дочь: Лоскутова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Никитьевич
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Лоскутов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Никитьевич
Рождение ребёнка
17.07.1923
Дочь: Вылегжанина (Лоскутова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Никитьевич
Рождение ребёнка
Около 1926
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Никитьевич
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Смирнова (Лоскутова) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Никитьевич
Смерть
05.04.1966
Арбаж, Арбажский муниципальный район, Кировская область