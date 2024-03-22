Лобанов Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
10.09.1938
Сын: Лобанов Евгений Степанович
Мать ребёнка: Владимирова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1939
Дочь: Стафеева Тамара Степановна
Мать ребёнка: Владимирова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1939
Дочь: Лобанова Тамара Степановна
Пропал без вести (военное)
?.04.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1942