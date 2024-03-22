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Лобанов Степан Григорьевич

Место рождения

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1938

Сын: Лобанов Евгений Степанович

Мать ребёнка: Владимирова Вера Ивановна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1939

Дочь: Стафеева Тамара Степановна

Мать ребёнка: Владимирова Вера Ивановна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1939

Дочь: Лобанова Тамара Степановна

Мать ребёнка: не указана

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пропал без вести (военное)
?.04.1942
Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Вера Ивановна

Смерть
?.02.1942
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