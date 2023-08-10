Анисия Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
31.08.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 31.08.1909 Калихновщины Вера Сергеевна Калихновщины отец крестьянин Сергей Андреевич Калихновщины мать жена Елена Антоновна Калихновщины крестьянин Степан Андреевич Калихнов... Показать все
Смерть
Неизвестно