Анисия Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
31.08.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 31.08.1909 Калихновщины Вера Сергеевна Калихновщины отец крестьянин Сергей Андреевич Калихновщины мать жена Елена Антоновна Калихновщины крестьянин Степан Андреевич Калихнов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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