Фетисова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1992

Отец: Фетисов Андрей Викторович

Мать: Маклашова Елена Константиновна

г. Москва
Бракосочетание
31.01.2012

Муж: Кочегаров Александр Александрович

Рождение ребёнка
01.04.2014

Дочь: Кочегарова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Кочегаров Александр Александрович

г.Москва ул.Васильевская д.9 кв.67 родилась дома
Рождение ребёнка
25.09.2015

Дочь: Кочегарова Алина Александровна

Отец ребёнка: Кочегаров Александр Александрович

г. Москва

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