Ручьев Илья Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Ручьев Спиридон Иванов
Мать: Ручьева Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ручьева Анна Ильина
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ручьева Елизавета Ильина
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ручьева Евгения Ильина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ручьева Марья Ильина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно