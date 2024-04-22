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Ручьев Илья Спиридонов

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ручьев Спиридон Иванов

Мать: Ручьева Дарья Максимова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ручьева Анна Ильина

Мать ребёнка: не указана

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ручьева Елизавета Ильина

Мать ребёнка: не указана

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ручьева Евгения Ильина

Мать ребёнка: не указана

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ручьева Марья Ильина

Мать ребёнка: не указана

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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