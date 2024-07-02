Чернцов Василий Евфимович
Место рождениясело Веденское
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиДо 1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
село Веденское
Бракосочетание
Около 1887
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Чернцов Владимир
Мать ребёнка: Чернцова (Маркичева) Маремьяна
село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Чернцов Василий
Мать ребёнка: Чернцова (Маркичева) Маремьяна
село Веденское
Смерть
До 1902
Рождение ребёнка
30.05.1903
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Чернцова (Маркичева) Маремьяна