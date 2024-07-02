Чернцов Василий Евфимович Около 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернцов Василий Евфимович

Место рождения

село Веденское

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

До 1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1868 г.р.

Дети

Около 1889 г.р.
Около 1892 г.р.
1903 г.р.

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

село Веденское
Бракосочетание
Около 1887

Жена: Чернцова (Маркичева) Маремьяна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Чернцов Владимир

Мать ребёнка: Чернцова (Маркичева) Маремьяна

село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Чернцов Василий

Мать ребёнка: Чернцова (Маркичева) Маремьяна

село Веденское
Смерть
До 1902
Рождение ребёнка
30.05.1903

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Чернцова (Маркичева) Маремьяна

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