Сысоев Антон
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1917
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Сысоев Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Евфросинья Антоновна
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Сысоева Евдокия
Смерть
1917