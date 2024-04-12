Сысоев Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Антон

Сысоев Антон

Место рождения

Мозжерово, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Сысоев Неизвестно

Мать: не указана

Мозжерово, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Евфросинья Антоновна

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Сысоева Евдокия

Смерть
1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close