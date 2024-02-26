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Дарья Семенова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Около 1834 г.р.
Около 1835 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
20.01.1823 ст.

Муж: Петр Исаев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Иван Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Исаев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Аксинья Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Исаев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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