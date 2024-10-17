Акилина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.04.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1862

Муж: Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
01.02.1863

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1864

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1869

Сын: Илья Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.04.1899
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
05.04.1899

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