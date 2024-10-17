Акилина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.04.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1862
Муж: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
01.02.1863
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
26.10.1864
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
17.07.1869
Сын: Илья Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Смерть
03.04.1899
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
05.04.1899