Жданова (Земницкая) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Земницкая) Антонина Федоровна

Место рождения

Мары, Туркменистан

Дата рождения

09.08.1919

Дата смерти

28.02.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1940

Сын: Назаров Константин Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Емельянович

Рождение ребёнка
28.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Иван Емельянович

Смерть
28.02.2010
Похороны
Неизвестно

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