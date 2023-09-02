Хапкова (Минаева) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапкова (Минаева) Лариса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Минаев Владимир Терентьевич

Мать: Минаева Анна Васильевна

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