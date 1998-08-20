Юдина Кристина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Кристина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1998

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1998

Отец: Юдин Владимир Алексеевич

Мать: Юдина Светлана Витальевна

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