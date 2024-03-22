Горбунова (Суетина) Варвара Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Суетина) Варвара Марковна

Место рождения

Залужье, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Залужье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
06.11.1867 ст.

Муж: Горбунов Амфилохий

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1869 ст.

Дочь: Анна Амфилохиевна

Отец ребёнка: Горбунов Амфилохий

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Сын: Горбунов Фёдор Амфилохиевич

Отец ребёнка: Горбунов Амфилохий

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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