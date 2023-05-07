Судаков Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Судаков Филипп
Рождение ребёнка
26.02.1934
Сын: Судаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Судакова Евдакия Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрижнёва Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Судакова Евдакия Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Судакова Евдакия Дуся
Смерть
Неизвестно