Ершов Кирсантей Михайлович
Место рожденияИнбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Ершов Михаил Семёнов
Мать: Ершова Дарья Яковлева
Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Татьяна Кирсантьева
Мать ребёнка: Ершова Евдокия Фёдоровна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1816 ст.
Мать ребёнка: Ершова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.11.1821 ст.
Мать ребёнка: Ершова Евдокия Фёдоровна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Ершова Евдокия Фёдоровна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Марфа Кирсантьева
Мать ребёнка: Ершова Евдокия Фёдоровна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Евдокия Фёдоровна
Смерть
1845
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя