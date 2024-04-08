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Ершов Кирсантей Михайлович

Место рождения

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Ершов Михаил Семёнов

Мать: Ершова Дарья Яковлева

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Татьяна Кирсантьева

Мать ребёнка: Ершова Евдокия Фёдоровна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1816 ст.

Сын: Ершов Семён Кирсантьев

Мать ребёнка: Ершова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.11.1821 ст.

Сын: Ершов Степан Кирсантьев

Мать ребёнка: Ершова Евдокия Фёдоровна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Ершов Семён Кирсантьев

Мать ребёнка: Ершова Евдокия Фёдоровна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Марфа Кирсантьева

Мать ребёнка: Ершова Евдокия Фёдоровна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Евдокия Фёдоровна

Смерть
1845
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
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