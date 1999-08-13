Убак (Ковалёва) Тамара Прокопьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.03.1934
Дата смерти13.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1934
Рождение ребёнка
14.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Убак Ян Станиславович
Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Убак Ян Станиславович
Сушиновка, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
13.08.1999
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно