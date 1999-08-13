Убак (Ковалёва) Тамара Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Убак (Ковалёва) Тамара Прокопьевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

23.03.1934

Дата смерти

13.08.1999

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1934

Отец: Ковалёв Прокопий Никитич

Мать: Ковалёва (Козлова) Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
14.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Убак Ян Станиславович

Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Убак Ян Станиславович

Сушиновка, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
13.08.1999
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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