Kröger (Schmidt) Catharina Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kröger (Schmidt) Catharina Elisabeth

Место рождения

Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia

Дата рождения

26.08.1801

Дата смерти

11.06.1837

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1801

Отец: Schmidt Johann Reinhold

Мать: Schmidt Christina Elisabeth

Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Бракосочетание
13.03.1818

Муж: Kröger Eberhard Paul

Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Супруг(-а): Eberhard* Paul Kröger
Рождение ребёнка
17.06.1821

Сын: Kröger Reinhold Adam

Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
24.05.1824

Сын: Kröger George Eberhard

Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
04.03.1826

Дочь: Pychlau Johanna Caroline

Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul

Riga
Рождение ребёнка
14.08.1827

Сын: Kröger Hermann Gottlieb

Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul

of Riga, Kurland, Latvia
Рождение ребёнка
23.12.1828

Сын: Kröger Hans Wilhelm

Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul

of Riga, Kurland, Latvia
Рождение ребёнка
28.05.1830

Дочь: Catharina Johanna

Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
07.11.1831

Дочь: Pychlau Sophia Elisabeth

Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul

of, Riga, Kurland, Latvia, USSR
Смерть
11.06.1837
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
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