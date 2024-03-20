Kröger (Schmidt) Catharina Elisabeth
Место рожденияRīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Дата рождения26.08.1801
Дата смерти11.06.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1801
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Бракосочетание
13.03.1818
Муж: Kröger Eberhard Paul
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Супруг(-а): Eberhard* Paul Kröger
Рождение ребёнка
17.06.1821
Сын: Kröger Reinhold Adam
Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
24.05.1824
Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
04.03.1826
Дочь: Pychlau Johanna Caroline
Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul
Riga
Рождение ребёнка
14.08.1827
Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul
of Riga, Kurland, Latvia
Рождение ребёнка
23.12.1828
Сын: Kröger Hans Wilhelm
Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul
of Riga, Kurland, Latvia
Рождение ребёнка
28.05.1830
Дочь: Catharina Johanna
Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
07.11.1831
Дочь: Pychlau Sophia Elisabeth
Отец ребёнка: Kröger Eberhard Paul
of, Riga, Kurland, Latvia, USSR
Смерть
11.06.1837
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia