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Шарапов Алексей Иванович

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1754 и 1755

Дата смерти

Между 1787 и 1811

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1755

Отец: Шарапов Иван Иванович

Мать: Шарапова Ирина Степановна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1770 и 1775

Жена: Шарапова Екатерина Яковлевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1776 и 1782

Жена: Шарапова Епистимия (Кристина) Афанасьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1781

Сын: Шарапов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Шарапова Епистимия (Кристина) Афанасьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Шарапова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Шарапова Епистимия (Кристина) Афанасьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Шарапова) Евфимия Алексеевна

Мать ребёнка: Шарапова Епистимия (Кристина) Афанасьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1787 и 1811
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Шарапова) Анисья Алексеевна

Мать ребёнка: Шарапова Епистимия (Кристина) Афанасьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1800

Сын: Шарапов Прокопий Алексеевич

Мать ребёнка: Шарапова Епистимия (Кристина) Афанасьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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