Шарапов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1754 и 1755
Дата смертиМежду 1787 и 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1755
Отец: Шарапов Иван Иванович
Бракосочетание
Между 1770 и 1775
Бракосочетание
Между 1776 и 1782
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1781
Сын: Шарапов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Шарапова Епистимия (Кристина) Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Шарапова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Шарапова Епистимия (Кристина) Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Шарапова) Евфимия Алексеевна
Мать ребёнка: Шарапова Епистимия (Кристина) Афанасьевна
Смерть
Между 1787 и 1811
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Шарапова) Анисья Алексеевна
Мать ребёнка: Шарапова Епистимия (Кристина) Афанасьевна
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1800
Сын: Шарапов Прокопий Алексеевич
Мать ребёнка: Шарапова Епистимия (Кристина) Афанасьевна