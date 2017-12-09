Ховрина (Погодина) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1937
Дата смерти09.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937
Рождение ребёнка
03.06.1958
Дочь: Макарова Лариса Леонидовна
Отец ребёнка: Ховрин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
08.04.?
Сын: Ховрин Александр Леонидович
Отец ребёнка: Ховрин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
29.05.?
Сын: Ховрин Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Ховрин Леонид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2017