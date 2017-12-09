Ховрина (Погодина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ховрина (Погодина) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1937

Дата смерти

09.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937

Отец: Погодин Степан Петрович

Мать: Погодина Просковья Петровна

Рождение ребёнка
03.06.1958

Дочь: Макарова Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Ховрин Леонид Иванович

Рождение ребёнка
08.04.?

Сын: Ховрин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Ховрин Леонид Иванович

Рождение ребёнка
29.05.?

Сын: Ховрин Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Ховрин Леонид Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ховрин Леонид Иванович

Смерть
09.12.2017
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