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Филиппов Василий Тимофеевич

Место рождения

СССР, Пензенская обл., Земетческий р-н, с. Усердино

Дата рождения

01.12.1923

Дата смерти

21.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1923

Отец: Филиппов Тимофей

Мать: Филиппова Татьяна

СССР, Пензенская обл., Земетческий р-н, с. Усердино
Бракосочетание
1949

Жена: Филиппова Дия Николаевна

СССР, г. Саратов
Рождение ребёнка
23.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Дия Николаевна

г. Красное Село Ленинградской обл.
Рождение ребёнка
19.02.1954

Сын: Филиппов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Филиппова Дия Николаевна

г. Ленинград
Смерть
21.01.1971
СССР, г. Куйбышев
Похороны
Неизвестно
с. Стромилово Куйбышевской обл.
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