Секретова (Лебедева) Розита Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941
Отец: Лебедев Василий Федорович
Мать: Лебедева Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.08.1963
Дочь: Шилоносова Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Секретов Юрий Трофимович
Рождение ребёнка
19.04.1969
Сын: Секретов Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Секретов Юрий Трофимович
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно