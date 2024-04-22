Секретова (Лебедева) Розита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секретова (Лебедева) Розита Васильевна

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Место рождения

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941

Отец: Лебедев Василий Федорович

Мать: Лебедева Мария Петровна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.08.1963

Дочь: Шилоносова Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Секретов Юрий Трофимович

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.04.1969

Сын: Секретов Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Секретов Юрий Трофимович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Секретов Юрий Трофимович

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