Логинова (Стефанова) Августа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1886
Муж: Логинов Федор Ильич
(ГАСО 6-21-134,1886г) Брак первый, ему -22 года, ей - 17 лет. Поручители по жениху: Талицкого завода крестьяне Петр Яковлевич Зайченко и Григорий Андреевич Пономарев. По невесте: Талицкого завода ... Показать все
Смерть
Неизвестно