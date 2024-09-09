Логинова (Стефанова) Августа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Стефанова) Августа Ивановна

Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
30.06.1886

Муж: Логинов Федор Ильич

Талица, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-134,1886г) Брак первый, ему -22 года, ей - 17 лет. Поручители по жениху: Талицкого завода крестьяне Петр Яковлевич Зайченко и Григорий Андреевич Пономарев. По невесте: Талицкого завода ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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