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Михайло Семёнов

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Семён Максимов

Мать: Марина Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1763

Сын: Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Катерина Тимофеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Катерина Тимофеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Катерина Тимофеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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