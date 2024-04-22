Михайло Семёнов
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Семён Максимов
Мать: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Катерина Тимофеева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Катерина Тимофеева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Катерина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Тимофеева
Смерть
Неизвестно