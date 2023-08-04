Левченкова (Мачкова) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченкова (Мачкова) Александра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1912

Дата смерти

20.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1912

Отец: Мачков Максим

Мать: N

Рождение ребёнка
1941

Сын: Левченков Юрий Данилович

Отец ребёнка: Левченков Данила Максимович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Левченков Лев Данилович

Отец ребёнка: Левченков Данила Максимович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Левченкова Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Левченков Данила Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченков Данила Максимович

Смерть
20.04.1976
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