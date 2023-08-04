Левченкова (Мачкова) Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1912
Дата смерти20.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1912
Отец: Мачков Максим
Мать: N
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Левченков Данила Максимович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Левченков Данила Максимович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Левченкова Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Левченков Данила Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1976