Матвеева (Бузунова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Бузунова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Бузунов Матвей

Мать: Бузунова Наталья

Бракосочетание
06.05.1856

Муж: Матвеев Иван

Witnesses:Поручители брака по жениху казаки Павел Матвеев и Илья Гурулев, по невесте брат ее Константин Бузунов
Рождение ребёнка
01.08.1858

Сын: Матвеев Стефан

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Рождение ребёнка
22.12.1860

Дочь: Елисавета

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Рождение ребёнка
05.12.1862

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Рождение ребёнка
02.02.1865

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Рождение ребёнка
21.03.1869

Сын: Матвеев Артемий

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Рождение ребёнка
05.09.1872

Сын: Матвеев Иван

Отец ребёнка: Матвеев Иван

Смерть
Неизвестно
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