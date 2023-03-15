Матвеева (Бузунова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Бузунов Матвей
Мать: Бузунова Наталья
Бракосочетание
06.05.1856
Муж: Матвеев Иван
Witnesses:Поручители брака по жениху казаки Павел Матвеев и Илья Гурулев, по невесте брат ее Константин Бузунов
Рождение ребёнка
01.08.1858
Сын: Матвеев Стефан
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Рождение ребёнка
22.12.1860
Дочь: Елисавета
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Рождение ребёнка
05.12.1862
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Рождение ребёнка
02.02.1865
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Рождение ребёнка
21.03.1869
Сын: Матвеев Артемий
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Рождение ребёнка
05.09.1872
Сын: Матвеев Иван
Отец ребёнка: Матвеев Иван
Смерть
Неизвестно