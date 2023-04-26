Бастрыкин Артемий Климович
Место рожденияСело Льгово , Рязанский уезд , Рязанская губерния
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Бастрыкин ?
Мать: ?
Село Льгово , Рязанский уезд , Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1676
Сын: Бастрыкин Егор Артемьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бастрыкин Кирилл Артемьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бастрыкин Даниил Артемьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бастрыкин Алексей Артемьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бастрыкин Никита Артемьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карелина Артемьевна Бастрыкина
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно