Бастрыкин Артемий Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкин Артемий Климович

Место рождения

Село Льгово , Рязанский уезд , Рязанская губерния

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Бастрыкин ?

Мать: ?

Село Льгово , Рязанский уезд , Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1676

Сын: Бастрыкин Егор Артемьевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастрыкин Кирилл Артемьевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастрыкин Даниил Артемьевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастрыкин Алексей Артемьевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастрыкин Никита Артемьевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карелина Артемьевна Бастрыкина

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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