Гусенкова (Киселева) Евлампия Ионовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1878
Отец: Киселев Иона Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Гусенкова Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич
Бракосочетание
25.01.1898
Покровского уезда церкви села Орехово. Евлампия -Солдатская дочь
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гусенков Александр Иванович
Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич
Рождение ребёнка
05.08.1902
Сын: Гусенков Александр Иванович
Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №18И, опись №1, дело №21, стр. 371
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Гусенкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич
Рождение ребёнка
29.01.1908
Дочь: Гусенкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич
ЦГА Москвы, фонд №2395, опись №1, дело №130, стр. 21
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Гусенков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич
ЦГА Москвы, фонд №2395, опись №1, дело №132, стр. 496
Рождение ребёнка
11.04.1915
Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич
ЦГА Москвы, фонд №2395, опись №1, дело №141, стр. 159
Смерть
Неизвестно