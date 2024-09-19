Гусенкова (Киселева) Евлампия Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусенкова (Киселева) Евлампия Ионовна

Место рождения

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Киселев Иона Кондратьевич

Мать: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Гусенкова Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Гусенков Иоанн Георгиевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Покровского уезда церкви села Орехово. Евлампия -Солдатская дочь
Рождение ребёнка
1900

Сын: Гусенков Александр Иванович

Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1902

Сын: Гусенков Александр Иванович

Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №18И, опись №1, дело №21, стр. 371
Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Гусенкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1908

Дочь: Гусенкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2395, опись №1, дело №130, стр. 21
Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Гусенков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2395, опись №1, дело №132, стр. 496
Рождение ребёнка
11.04.1915

Сын: Гусенков Иван Иванович

Отец ребёнка: Гусенков Иоанн Георгиевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2395, опись №1, дело №141, стр. 159
Смерть
Неизвестно

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