Маклакова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклакова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маклаков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Маклаков Николай Леонтьевич

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маклаков Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маклакова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Маклаков Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
С 1955 по 1965

Дочь: Маклакова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Маклаков Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.02.1973

Дочь: Маклакова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Маклаков Николай Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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