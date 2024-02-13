Маклакова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маклаков Борис Николаевич
Отец ребёнка: Маклаков Николай Леонтьевич
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маклакова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Маклаков Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
С 1955 по 1965
Дочь: Маклакова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Маклаков Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.02.1973
Дочь: Маклакова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Маклаков Николай Леонтьевич
Смерть
Неизвестно