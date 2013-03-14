Романова Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1947
Дата смерти14.03.2013
ПолЖенский
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1947
Отец: Галаган Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дронова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Яковлевич
Бракосочетание
24.02.1978
Рождение ребёнка
22.12.1978
Сын: Романов Альберт Владимирович
Отец ребёнка: Романов Владимир Яковлевич
Смерть
14.03.2013