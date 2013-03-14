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Романова Ольга Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1947

Дата смерти

14.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1947

Отец: Галаган Илья Иванович

Мать: Галаган Анисия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дронова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Яковлевич

Бракосочетание
24.02.1978

Муж: Романов Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
22.12.1978

Сын: Романов Альберт Владимирович

Отец ребёнка: Романов Владимир Яковлевич

Смерть
14.03.2013

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