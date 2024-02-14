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(Газизова) Жувахирэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Сайфулганиев Газиз

Мать: (Набиева) Маймуна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баймухаммат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баймухаммат

Смерть
Неизвестно

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