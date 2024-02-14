(Газизова) Жувахирэ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Сайфулганиев Газиз
Мать: (Набиева) Маймуна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баймухаммат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баймухаммат
Смерть
Неизвестно