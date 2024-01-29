Талиш Яна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.2018
Сын: Морозов Косьма Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
10.06.2019
Отец ребёнка: Морозов Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
10.06.2019
Сын: Морозов Никанор Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
10.06.2019
Сын: Морозов Трифон Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
14.01.2022
Дочь: Морозова Милитина Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Евгеньевич