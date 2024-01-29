Талиш Яна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалиш Яна Александровна

Талиш Яна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
06.01.2018

Сын: Морозов Косьма Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
10.06.2019

Сын: Морозов Анфим Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
10.06.2019

Сын: Морозов Никанор Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
10.06.2019

Сын: Морозов Трифон Николаевич

Отец ребёнка: Морозов Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
14.01.2022

Дочь: Морозова Милитина Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Евгеньевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.