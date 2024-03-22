Курнаева (Осипова) Марина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Курнаева Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Курнаев Семен Игнатьевич
Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 30 лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л. 214об.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курнаева Мария Семеновна
Отец ребёнка: Курнаев Семен Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно