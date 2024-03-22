Курнаева (Осипова) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаева (Осипова) Марина Федоровна

Место рождения

Мясищево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мясищево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Курнаева Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Курнаев Семен Игнатьевич

Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 30 лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л. 214об.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курнаева Мария Семеновна

Отец ребёнка: Курнаев Семен Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнаев Семен Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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