Опарина Матрёна Яковлева (Николаева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Прасковья Герасимова
Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Опарин (седов) Максим Герасимов
Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Седов (опарин) Степан Герасимов
Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Седов (опарин) Данила Герасимов
Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1798
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев
Смерть
Неизвестно