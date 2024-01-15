Опарина Матрёна Яковлева (Николаева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина Матрёна Яковлева (Николаева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Прасковья Герасимова

Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Опарин Иван Герасимов

Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Опарин (седов) Максим Герасимов

Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1788

Сын: Седов (опарин) Степан Герасимов

Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Седов (опарин) Данила Герасимов

Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев

Рождение ребёнка
1798

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опарин (седов) Герасим Васильев

Смерть
Неизвестно
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