Попова Наталья / Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Фёдор Купец
Рождение ребёнка
26.10.1810
Дочь: (Попова) Прасковья
Отец ребёнка: Попов Фёдор Купец
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Попов Василий
Отец ребёнка: Попов Фёдор Купец
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Попов Михаил
Отец ребёнка: Попов Фёдор Купец
Смерть
1863