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Попова Наталья / Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

1810 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Фёдор Купец

Рождение ребёнка
26.10.1810

Дочь: (Попова) Прасковья

Отец ребёнка: Попов Фёдор Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Попов Василий

Отец ребёнка: Попов Фёдор Купец

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Попов Михаил

Отец ребёнка: Попов Фёдор Купец

Смерть
1863

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