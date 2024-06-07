Кресальная (Черевань) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кресальный Савелий Корнилович
Отец ребёнка: Кресальный Корнилий Иосифович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Кресальная) Евдокия Корнилиевна
Отец ребёнка: Кресальный Корнилий Иосифович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кресальный Трофим Корнилович
Отец ребёнка: Кресальный Корнилий Иосифович
Смерть
Неизвестно