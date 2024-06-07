Кресальная (Черевань) Мария Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальная (Черевань) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Кресальный Савелий Корнилович

Отец ребёнка: Кресальный Корнилий Иосифович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Кресальная) Евдокия Корнилиевна

Отец ребёнка: Кресальный Корнилий Иосифович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кресальный Трофим Корнилович

Отец ребёнка: Кресальный Корнилий Иосифович

Смерть
Неизвестно

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