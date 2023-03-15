Матвеева (Путинцева) Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Путинцева) Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873

Отец: Путинцев Галактион

Мать: Путинцева Феврония

Бракосочетание
30.01.1894

Муж: Матвеев Дмитрий

Рождение ребёнка
04.07.1898

Сын: Матвеев Иоанн

Отец ребёнка: Матвеев Дмитрий

Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Матвеев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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