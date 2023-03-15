Матвеева (Путинцева) Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873
Отец: Путинцев Галактион
Мать: Путинцева Феврония
Бракосочетание
30.01.1894
Муж: Матвеев Дмитрий
Рождение ребёнка
04.07.1898
Сын: Матвеев Иоанн
Отец ребёнка: Матвеев Дмитрий
Рождение ребёнка
21.10.1904
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Матвеев Дмитрий
Смерть
Неизвестно