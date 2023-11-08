Ломакина Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1813 и 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1813 и 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1814
Сын: Ломакин Ефим (Евфимий) Иванович
Отец ребёнка: Ломакин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Дочь: (Ломакина) Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Ломакин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Отец ребёнка: Ломакин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно