Ломакина Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакина Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1813 и 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1813 и 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1813 и 1814

Сын: Ломакин Ефим (Евфимий) Иванович

Отец ребёнка: Ломакин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Дочь: (Ломакина) Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Ломакин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Ломакин Петр Иванович

Отец ребёнка: Ломакин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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