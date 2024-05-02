Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Лука Антонович

Мать ребёнка: Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Феодосия Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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