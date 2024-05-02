Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лука Антонович
Мать ребёнка: Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Феодосия Никифоровна
Смерть
Неизвестно