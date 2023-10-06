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Лоскутова Мария Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Иван Григорьев

Рождение ребёнка
25.06.1882 ст.

Дочь: Лоскутова Анфиса Иванова

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
26.06.1882 года крещение. Восприемники: села Марисолы и.д. псаломщика Ивана Пономарева дочь девица Мария. Л. 381 об.-382.
Рождение ребёнка
05.02.1884

Сын: Лоскутов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
6.02.1884 года крещение. Восприемники: Андрей Григорьев Лоскутов. Лл. 12 об.-13
Рождение ребёнка
20.01.1887

Дочь: Лоскутова Мария Иванова

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
21.01.1887 года крещение. восприемники: дочь девица Елизавета?. Лл.
Рождение ребёнка
07.01.1896

Сын: Лоскутов Исайа Иванов

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.06.1897

Дочь: Лоскутова Павла Иванова

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
2.06.1897 года крещение. восприемники: Казанской губернии г. Козмодемьянска Владимира Константинова Шумилова жена Евдокия Захарова. Лл.16 об.-17
Смерть
Неизвестно

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