Лоскутова Мария Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1882 ст.
Дочь: Лоскутова Анфиса Иванова
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Григорьев
26.06.1882 года крещение. Восприемники: села Марисолы и.д. псаломщика Ивана Пономарева дочь девица Мария. Л. 381 об.-382.
Рождение ребёнка
05.02.1884
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Григорьев
6.02.1884 года крещение. Восприемники: Андрей Григорьев Лоскутов. Лл. 12 об.-13
Рождение ребёнка
20.01.1887
Дочь: Лоскутова Мария Иванова
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Григорьев
21.01.1887 года крещение. восприемники: дочь девица Елизавета?. Лл.
Рождение ребёнка
07.01.1896
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
01.06.1897
Дочь: Лоскутова Павла Иванова
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Григорьев
2.06.1897 года крещение. восприемники: Казанской губернии г. Козмодемьянска Владимира Константинова Шумилова жена Евдокия Захарова. Лл.16 об.-17
Смерть
Неизвестно