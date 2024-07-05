Ершова (Варнавская) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ершова (Варнавская) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варнавский Алексей

Мать: (Беляева) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов ?

Смерть
Неизвестно

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