Козлова Анна Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович
Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Козлова Таисия Фирсовна
Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович
Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1932
Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович
Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1935
Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович
Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович
Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1940
Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович
Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Смерть
Неизвестно