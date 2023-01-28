Козлова Анна Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1906 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Фирст Иванович

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Козлов Валентин Фирсович

Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Козлова Таисия Фирсовна

Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Козлов Анатолий Фирсович

Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Козлов Николай Фирсович

Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
1937

Сын: Козлов Виктор Фирсович

Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Козлов Димитрий Фирсович

Отец ребёнка: Козлов Фирст Иванович

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Смерть
Неизвестно

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