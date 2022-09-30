Зубенко (Катилова) Виолетта Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко (Катилова) Виолетта Валерьевна

Место рождения

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

02.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1976

Отец: Катилов Валерий Васильевич

Мать: Катилова (Тарасова) Ольга Яковлевна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виталий Александрович

Рождение ребёнка
15.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубенко Алексей Владимирович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.01.2006

Дочь: Зубенко Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Зубенко Алексей Владимирович

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