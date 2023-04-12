Куневская (Лило) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куневская (Лило) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лило Вера Ивановна

Отец ребёнка: Лило Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лило Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лило Иван Денисович

Смерть
Неизвестно
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