Фёдорова (Братякина) Анна
Место рождениях. Кононов
Дата рожденияОколо 1909
Дата смерти08.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Братякин Изот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдоров Василий
Рождение ребёнка
26.01.1936
Дочь: Корниенко (Фёдорова) Зоя
Отец ребёнка: Фёдоров Василий
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Свинарёва (Фёдорова) Валентина
Отец ребёнка: Фёдоров Василий
Смерть
08.10.1994
Похороны
Неизвестно