Фёдорова (Братякина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Братякина) Анна

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Место рождения

х. Кононов

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

08.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Братякин Изот

Мать: Братякина Агафья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Василий

Рождение ребёнка
26.01.1936

Дочь: Корниенко (Фёдорова) Зоя

Отец ребёнка: Фёдоров Василий

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Свинарёва (Фёдорова) Валентина

Отец ребёнка: Фёдоров Василий

Смерть
08.10.1994
Похороны
Неизвестно

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