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Басалаев Иван Матвеевич

Место рождения

Вологодская область Никольский район деревня Лисицино

Дата рождения

14.01.1926 ст.

Дата смерти

10.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

1902 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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1951 г.р.
1953 г.р.
1954 г.р.
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1957 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926 ст.

Отец: Басалаев Матвей

Мать: Басалаева Лукерья Михайловна

Отец Басалаев Матвей родился и жил в Вологодской области Никольского района д. Милофаново, потом деревня сгорела и Матвей переехал в Лисицино. Иван Матвеевич жил в Лисицино, женился и родилось у них 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басалаева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
22.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
25.01.1951

Сын: Басалаев Василий Иванович

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
20.06.1953

Сын: Басалаев Симон Иванович

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
01.05.1954

Сын: Басалаев Егор Иванович

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
13.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
01.06.1957

Дочь: Басалаева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

д. Лисицино Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
17.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
25.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
10.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
30.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
29.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
07.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна

Смерть
10.04.1992
Смерть: остановка сердца, возможно инфаркт.

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