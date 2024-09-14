Басалаев Иван Матвеевич
Место рожденияВологодская область Никольский район деревня Лисицино
Дата рождения14.01.1926 ст.
Дата смерти10.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926 ст.
Отец: Басалаев Матвей
Отец Басалаев Матвей родился и жил в Вологодской области Никольского района д. Милофаново, потом деревня сгорела и Матвей переехал в Лисицино. Иван Матвеевич жил в Лисицино, женился и родилось у них 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1949
Рождение ребёнка
25.01.1951
Сын: Басалаев Василий Иванович
Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
20.06.1953
Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
01.05.1954
Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
13.09.1955
Рождение ребёнка
01.06.1957
Дочь: Басалаева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Басалаева Евдокия Георгиевна
д. Лисицино Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
17.07.1959
Рождение ребёнка
25.03.1961
Рождение ребёнка
10.12.1962
Рождение ребёнка
30.05.1965
Рождение ребёнка
29.04.1970
Рождение ребёнка
07.10.1972
Смерть
10.04.1992
Смерть: остановка сердца, возможно инфаркт.