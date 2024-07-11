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Пелагия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Авраамов

Пушкино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Василий Авраамов

Пушкино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
01.05.1843

Сын: Кувалин Иван (Иоанн) Васильевич

Отец ребёнка: Василий Авраамов

Пушкино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
06.10.1873

Дочь: Кувалина Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Авраамов

Пушкино, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
30.04.1893
Пушкино, Галичский уезд, Костромская область

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