Пелагия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Авраамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Василий Авраамов
Рождение ребёнка
01.05.1843
Сын: Кувалин Иван (Иоанн) Васильевич
Отец ребёнка: Василий Авраамов
Рождение ребёнка
06.10.1873
Дочь: Кувалина Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Авраамов
Смерть
30.04.1893