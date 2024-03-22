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Новиков Алексей Александрович
Новиков Алексей Александрович
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Древо
Место рождения
Горловка
Дата рождения
03.01.1988
Пол
Мужской
Отец
Новиков Александр Вячеславович
1959 г.р.
Мать
Новикова (Стрижкова) Елена Васильевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1988
Отец:
Новиков Александр Вячеславович
Мать:
Новикова Елена Васильевна
Горловка
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