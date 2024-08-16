Белкина Стефанида Архиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти25.07.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
возраст рождения исходя из записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Белкин Анисим Ермилов
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Белкин Анисим Ермилов
Смерть
25.07.1907
237-227-1925 92об-93 №60 В возрасте 66 лет от маразма