Белкина Стефанида Архиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина Стефанида Архиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

25.07.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

возраст рождения исходя из записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Белкин Емельян Анисимов

Отец ребёнка: Белкин Анисим Ермилов

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Белкин Федор Анисимов

Отец ребёнка: Белкин Анисим Ермилов

Смерть
25.07.1907
237-227-1925 92об-93 №60 В возрасте 66 лет от маразма

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