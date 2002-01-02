Гребнев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребнев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1956

Дата смерти

02.01.2002

Пол

Мужской

Отец

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Мать

5 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
28.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.01.2002
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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