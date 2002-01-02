Гребнев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1956
Дата смерти02.01.2002
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
28.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
02.01.2002
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно