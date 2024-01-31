Языкова (Ланина / Богданова) Анна Николаевна (Мартыновна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.04.1882
Москва, город федерального значения Москва
Прапорщик 133 пехотного Симферопольского полка Лев Дмитриев Языков, правосл. в., первым браком, и Смоленской мещанки Евдокии Васильевой Богдановой дочь Анна по крестном отце Мартынова, правосл. в., пе... Показать все
Смерть
Неизвестно