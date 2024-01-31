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Языкова (Ланина / Богданова) Анна Николаевна (Мартыновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1842 г.р.

Муж

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ланина (Богданова) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
30.04.1882

Муж: Языков Лев Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Прапорщик 133 пехотного Симферопольского полка Лев Дмитриев Языков, правосл. в., первым браком, и Смоленской мещанки Евдокии Васильевой Богдановой дочь Анна по крестном отце Мартынова, правосл. в., пе... Показать все
Смерть
Неизвестно

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